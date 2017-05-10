В Астане перевернулся автомобиль
В результате ДТП в Астане перевернулся легковой автомобиль, передает Tengrinews.kz.
В результате ДТП в Астане перевернулся легковой автомобиль, передает Tengrinews.kz.
Очевидцы прислали в редакцию фотографии с места происшествия. Как сообщили в ДВД Астаны, авария произошла на пересечении улиц Бейсекова и Косшыгулулы. Столкнулись ВАЗ-2121 и Subaru. От удара Subaru опрокинулся на крышу.
В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка на месте работают полицейские. Выясняют обстоятельства ДТП.