В Астане перевернулся автомобиль

Очевидцы прислали в редакцию фотографии с места происшествия. Как сообщили в ДВД Астаны, авария произошла на пересечении улиц Бейсекова и Косшыгулулы. Столкнулись ВАЗ-2121 и Subaru. От удара Subaru опрокинулся на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка на месте работают полицейские. Выясняют обстоятельства ДТП.