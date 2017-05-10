Эвакуатор повредил BMW на проспекте Свободном

В ГИБДД Newslab.ru подтвердили, что ЧП произошло сегодня вечером на проспекте Свободном. В настоящее время полицейские выехали на место и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как дорогая иномарка оказалась на эвакуаторе — ее забрали за неправильную парковку или же сам владелец таким образом перевозил уже разбитую машину — неизвестно. Но на сделанных очевидцами кадрах видно, что у BMW разбиты капот, лобовое стекло и повреждено колесо. Какие из повреждений иномарка получила именно по вине эвакуаторщика, пока не сообщается.

Напомним, в этом месте систематически происходят дорожные происшествия — грузовики несколько раз сбивали габаритную планку, защищающую путепровод от ударов и повреждений, что серьезно осложняло движение на этом участке и вызывало опасения за состояние моста. Для решения проблемы руководство КрасЖД даже обращалось в мэрию с предложением установить ограничительные ворота в 100 м от путепровода в обоих направлениях, которые не позволят водителям большегрузов проезжать к мосту.