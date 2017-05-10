Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Глава Еврокомиссии рассказал анекдот о нападении на Россию
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
18:06 (мск), источник: Newslab.ru

Эвакуатор повредил BMW на проспекте Свободном

На сделанных очевидцами кадрах видно, что у BMW разбиты капот, лобовое стекло и повреждено колесо.

В Железнодорожном районе Красноярска эвакуатор задел стрелой провода троллейбуса и разбил элементом подъемного устройства автомобиль BMW клиента. Об инциденте в социальных сетях рассказали очевидцы.

В ГИБДД Newslab.ru подтвердили, что ЧП произошло сегодня вечером на проспекте Свободном. В настоящее время полицейские выехали на место и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как дорогая иномарка оказалась на эвакуаторе — ее забрали за неправильную парковку или же сам владелец таким образом перевозил уже разбитую машину — неизвестно. Но на сделанных очевидцами кадрах видно, что у BMW разбиты капот, лобовое стекло и повреждено колесо. Какие из повреждений иномарка получила именно по вине эвакуаторщика, пока не сообщается.

Напомним, в этом месте систематически происходят дорожные происшествия — грузовики несколько раз сбивали габаритную планку, защищающую путепровод от ударов и повреждений, что серьезно осложняло движение на этом участке и вызывало опасения за состояние моста. Для решения проблемы руководство КрасЖД даже обращалось в мэрию с предложением установить ограничительные ворота в 100 м от путепровода в обоих направлениях, которые не позволят водителям большегрузов проезжать к мосту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хворостовский намерен скоро приехать в Красноярск
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
Трамп встретился с Лавровым в Белом доме
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Первый Hummer снова запустят в производство В США возобновят сборку легендарного внедорожника Hummer H1, впрочем, продаваться на американском рынке автомобиль не будет
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь