Двухлетнего мальчика второй день ищут во Флорештах
Во Флорешстком районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика, который пропал вчера днем. Последний раз его видели не берегу реки Реут.
Во Флорешстком районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика, который пропал вчера днем. Последний раз его видели не берегу реки Реут.
Спасатели не исключают, что ребенок утонул — в этом районе сильное течение.
Родители говорят, что оставили сына без присмотра на несколько минут — он играл на берегу реки с соседской девочкой.
«Играли вдвоём, жена на пару минут зашла к соседке, а когда вернулась — он исчез. — В воду мог зайти? — Нет, он боится воды», — сказал отец Василий Кощук.
«Когда он вышел на улицу, проехали две машины. Может, его забрали», — добавила мать Марина Мунтяну.
Соседи тоже говорят, что видели мальчика на берегу.
«Я работала в огороде и видела там детей. Когда снова обратила внимание, там оставалась только девочка. Мальчика не было видно. Надо было сразу позвонить в полицию».
«Его искали в реке, там, где каменистое дно. Продолжают ниже по течению. Там, где его видели, крутой берег. Воды по колено, но ребёнок маленький.».
В полиции сообщили, что к поискам ребенка привлекли больше ста человек.
«Проверили пустующие дома, подозрительные места, овраги, колодцы. Патрульные инспекторы проверяли проезжающие автомобили», — сообщил глава полицейского участка села Гиндешть Виорел Албу.
Спасатели говорят, что продолжат поиски.