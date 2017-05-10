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18:03 (мск), источник: Publika.md

Двухлетнего мальчика второй день ищут во Флорештах

Во Флорешстком районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика, который пропал вчера днем. Последний раз его видели не берегу реки Реут.

Источник: Publika.md

Спасатели не исключают, что ребенок утонул — в этом районе сильное течение.

Родители говорят, что оставили сына без присмотра на несколько минут — он играл на берегу реки с соседской девочкой.

«Играли вдвоём, жена на пару минут зашла к соседке, а когда вернулась — он исчез. — В воду мог зайти? — Нет, он боится воды», — сказал отец Василий Кощук.

«Когда он вышел на улицу, проехали две машины. Может, его забрали», — добавила мать Марина Мунтяну.

Соседи тоже говорят, что видели мальчика на берегу.

«Я работала в огороде и видела там детей. Когда снова обратила внимание, там оставалась только девочка. Мальчика не было видно. Надо было сразу позвонить в полицию».

«Его искали в реке, там, где каменистое дно. Продолжают ниже по течению. Там, где его видели, крутой берег. Воды по колено, но ребёнок маленький.».

В полиции сообщили, что к поискам ребенка привлекли больше ста человек.

«Проверили пустующие дома, подозрительные места, овраги, колодцы. Патрульные инспекторы проверяли проезжающие автомобили», — сообщил глава полицейского участка села Гиндешть Виорел Албу.

Спасатели говорят, что продолжат поиски.

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