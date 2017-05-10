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18:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Массовая драка произошла в Калининграде в День Победы

В потасовке участвовали 15−20 молодых людей.

Массовая драка произошла в Калининграде в День Победы. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Калининградской области.

Группа молодых людей собралась у памятника Э. Тельману на улице Чехова. По предварительным данным, в потасовке участвовали 15−20 молодых людей.

«На происшествие были назначены необходимые экстренные оперативные службы. Что стало первопричиной для столкновения ребят — неизвестно», — говорится в сообщении службы.

Отметим, что всего за прошедшие праздники, с 5 по 9 мая, в центр обработки вызовов системы-112 поступило 13 378 вызовов.

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