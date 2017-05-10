Массовая драка произошла в Калининграде в День Победы. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Калининградской области.

Группа молодых людей собралась у памятника Э. Тельману на улице Чехова. По предварительным данным, в потасовке участвовали 15−20 молодых людей.

«На происшествие были назначены необходимые экстренные оперативные службы. Что стало первопричиной для столкновения ребят — неизвестно», — говорится в сообщении службы.

Отметим, что всего за прошедшие праздники, с 5 по 9 мая, в центр обработки вызовов системы-112 поступило 13 378 вызовов.