В Петербурге школьник провалился сквозь пол во время игры в пейнтбол
Петербургские следователи возбудили уголовное дело после того, как девятиклассник получил тяжелые травмы во время игры в пейнтбол.
Петербургские следователи возбудили уголовное дело после того, как девятиклассник получил тяжелые травмы во время игры в пейнтбол.
Как сообщает
Согласно рекламному объявлению, организаторы обещают клиентам «целый заброшенный цех, способный стать местом битвы даже для целой сотни игроков», который должен впечатлить «своим постапокалиптическим внешним видом, понравится простором и наличием интересных укрытий». Однако на сей раз пейнтбольная баталия едва не обернулась трагедией.
По версии следствия, во время игры школьник упал в проем в полу комнаты на втором этаже. К пострадавшему подростку тут же вызвали «скорую», в результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.