В Петербурге школьник провалился сквозь пол во время игры в пейнтбол

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, несчастный случай произошел на пейнтбольном полигоне, расположенном по адресу Индустриальный проспект, 69. Фактически это заброшенное заводское здание, наскоро переоборудованное под площадку для любителей разнообразных военных игр со стрельбой.

Согласно рекламному объявлению, организаторы обещают клиентам «целый заброшенный цех, способный стать местом битвы даже для целой сотни игроков», который должен впечатлить «своим постапокалиптическим внешним видом, понравится простором и наличием интересных укрытий». Однако на сей раз пейнтбольная баталия едва не обернулась трагедией.

По версии следствия, во время игры школьник упал в проем в полу комнаты на втором этаже. К пострадавшему подростку тут же вызвали «скорую», в результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.