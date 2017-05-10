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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный водитель в Минске повредил за ночь как минимум семь авто

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Минске повредил за ночь как минимум семь авто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.

Источник: БЕЛТА

В три часа ночи 10 мая сотрудникам ГАИ поступила информация, что на улице Грушевской нетрезвый водитель на «Вольво XC90» совершил несколько ДТП. В одном из дворов он врезался в грузовик, причем с такой силой, что тот подмял под себя легковую «Тойоту».

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Позже выяснилось, что мужчина 1988 года рождения разбил еще несколько машин в разных местах — всего семь. При этом не исключено, что пострадавших больше. Водителям, которые парковались в этом районе в ночь на 10 мая и утром обнаружили на своих машинах повреждения, рекомендуют обращаться в ГАИ.

«В момент ДТП водитель был не просто изрядно пьян — он еле стоял на ногах. Позже было установлено, что в его крови более 3,06 промилле», — рассказала Любовь Трепашко. Нарушитель пояснил, что съездил на такси за пивом, выпил пол литра и после этого ничего не помнит.

Как оказалось, «Вольво XC90» угнан. Хозяина нашли, он рассказал, что некоторое время назад заявлял в милицию о краже денег, ценностей и дубликате ключей от машины.

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