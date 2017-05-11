Житель Воронежской области ударил бывшую тещу ножом

Житель поселка Козловский Таловского района ударил ножом 53-летнюю бывшую тещу в 21:30 вторника, 9 мая. Женщина попала в больницу, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 10 мая.

По данным полиции, пьяный 31-летний мужчина пришел выяснить отношения к бывшей жене и теще в дом на улице Молодежная в поселке Абрамовка Таловского района. Когда пожилая женщина открыла дверь, мужчина ударил ее ножом в живот и убежал. Скорую помощь и полицию вызвала 33-летняя бывшая жена сельчанина.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина уже был судим. В этот раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) сельчанину грозит до 8 лет лишения свободы.