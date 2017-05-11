Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мат придает силы
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Между словаками и немцами тает лёд. Итоги дня на ЧМ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
09:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области ударил бывшую тещу ножом

Женщина попала в больницу.

Житель поселка Козловский Таловского района ударил ножом 53-летнюю бывшую тещу в 21:30 вторника, 9 мая. Женщина попала в больницу, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 10 мая.

По данным полиции, пьяный 31-летний мужчина пришел выяснить отношения к бывшей жене и теще в дом на улице Молодежная в поселке Абрамовка Таловского района. Когда пожилая женщина открыла дверь, мужчина ударил ее ножом в живот и убежал. Скорую помощь и полицию вызвала 33-летняя бывшая жена сельчанина.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина уже был судим. В этот раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) сельчанину грозит до 8 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежец заметил сходство павловского водоема с архипелагом в Дубае
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь