В Киеве у Дарницкого рынка возник сильный пожар, движение перекрыто
На месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление. Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам.
На месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление. Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам.
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях, сообщила
«Дарницкий рынок не горит. Горят складские помещения, но там несколько квадратных метров уже передали в локализацию. Ликвидации еще нет», — отметила она.
При этом в ГСЧС не сообщили, есть ли пострадавшие.
По данным dtp.kiev.ua, на месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление.
Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам. В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.
Напомним, 7 мая пожар произошел в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.