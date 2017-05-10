В Киеве у Дарницкого рынка возник сильный пожар, движение перекрыто

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях, сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает «УНН».

«Дарницкий рынок не горит. Горят складские помещения, но там несколько квадратных метров уже передали в локализацию. Ликвидации еще нет», — отметила она.

При этом в ГСЧС не сообщили, есть ли пострадавшие.