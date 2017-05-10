Психбольной ранил ножом знакомую и ее троих детей
Трое детей получили ножевые ранения
Трое детей получили ножевые ранения
По оперативной информации, инцидент произошел в Щербактинском районе Павлодарской области. Как рассказали в полиции, в ходе распития спиртного между 27-летней женщиной и ее 28-летним знакомым возник словесный конфликт.
«В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес ранения женщине и ее троим детям 5, 8 и 9 лет», — сообщили в
С места происшествия мать с детьми госпитализировали. По факту случившегося проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судмедэкспертиза. Задержанный помещен в областной психоневрологический диспансер. Известно, что мужчина состоит на психиатрическом учете. По сообщению Управления здравоохранения, мать и ее 8-летний сын после обработки ран отпущены домой. Еще двое детей — мальчик 2006 года рождения и 5-летняя девочка получили множественные