Психбольной ранил ножом знакомую и ее троих детей

По оперативной информации, инцидент произошел в Щербактинском районе Павлодарской области. Как рассказали в полиции, в ходе распития спиртного между 27-летней женщиной и ее 28-летним знакомым возник словесный конфликт.

«В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес ранения женщине и ее троим детям 5, 8 и 9 лет», — сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.