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21:01 (мск), источник: Tengrinews

Психбольной ранил ножом знакомую и ее троих детей

Трое детей получили ножевые ранения из-за бытовой ссоры матери со знакомым в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Источник: Tengrinews

По оперативной информации, инцидент произошел в Щербактинском районе Павлодарской области. Как рассказали в полиции, в ходе распития спиртного между 27-летней женщиной и ее 28-летним знакомым возник словесный конфликт.

«В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес ранения женщине и ее троим детям 5, 8 и 9 лет», — сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

С места происшествия мать с детьми госпитализировали. По факту случившегося проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судмедэкспертиза. Задержанный помещен в областной психоневрологический диспансер. Известно, что мужчина состоит на психиатрическом учете. По сообщению Управления здравоохранения, мать и ее 8-летний сын после обработки ран отпущены домой. Еще двое детей — мальчик 2006 года рождения и 5-летняя девочка получили множественные колото-резаные ранения. Они сейчас находятся в областной детской больнице в Павлодаре. Состояние обоих стабильное, ближе к удовлетворительному. У девочки непроникающие раны передней брюшной стенки и наружных половых органов.

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