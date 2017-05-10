Жители Борисова обманом похищали деньги с карточек белорусов
В производстве следственного управления УСК по Витебской области находится уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств с банковских карт жителей страны.
В производстве следственного управления УСК по Витебской области находится уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств с банковских карт жителей страны.
Следствием установлено, что трое жителей Борисова Минской области активно мониторили сеть Интернет на предмет наличия актуальных объявлений о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей. Наибольший интерес у молодых людей вызывали объявления на одном из республиканских сайтов об аренде квартир и гаражей, сообщила
Разговаривая с потерпевшими по мобильным телефонам, подозреваемые даже не желали посмотреть недвижимость, которую собирались арендовать, а сразу хотели совершить сделку, что вызывало удивление у владельцев. Единственным условием для осуществления сделки со стороны подозреваемых, было перечисление аванса продавцам.
Для перечисления аванса подозреваемым якобы были нужны реквизиты банковской пластиковой карточки. С потерпевшими потенциальные покупатели созванивались несколько раз и входили в доверие. Получив реквизиты банковской карточки и код для изменения логина и пароля в системе
Сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома подозреваемые в возрасте 24, 27 и 28 лет установлены и задержаны в декабре 2016 года в городе Витебске.
В материалах уголовного дела имеется информация о совершении в
Следователи предъявили обвинение мужчинам по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи провели обыска по месту жительства обвиняемых, допросили потерпевших, изъяли банковскую информацию, подтверждающую перечисления и хищения денежных средств с