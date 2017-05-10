Жители Борисова обманом похищали деньги с карточек белорусов

Разговаривая с потерпевшими по мобильным телефонам, подозреваемые даже не желали посмотреть недвижимость, которую собирались арендовать, а сразу хотели совершить сделку, что вызывало удивление у владельцев. Единственным условием для осуществления сделки со стороны подозреваемых, было перечисление аванса продавцам.

Следствием установлено, что трое жителей Борисова Минской области активно мониторили сеть Интернет на предмет наличия актуальных объявлений о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей. Наибольший интерес у молодых людей вызывали объявления на одном из республиканских сайтов об аренде квартир и гаражей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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Для перечисления аванса подозреваемым якобы были нужны реквизиты банковской пластиковой карточки. С потерпевшими потенциальные покупатели созванивались несколько раз и входили в доверие. Получив реквизиты банковской карточки и код для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинг, мужчины получали несанкционированный доступ к карт-счету потерпевшего и перечисляли имеющиеся на карт-счете деньги на подконтрольные им банковские счета. После чего снимали в банкоматах похищенные денежные средства.

Сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома подозреваемые в возрасте 24, 27 и 28 лет установлены и задержаны в декабре 2016 года в городе Витебске.

В материалах уголовного дела имеется информация о совершении в ноябре-декабре 2016 года обвиняемыми 18 аналогичных фактов завладения денежными средствами потерпевших во всех областях Беларуси на общую сумму более 15 тыс. рублей.

Следователи предъявили обвинение мужчинам по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.