В Уфе с фуры вылетели листы фанеры на проезжую часть

По словам свидетелей, фура с прицепом перевозила большой груз фанеры, когда внезапно во время небольшого маневра с прицепа осыпались дождем листы фанеры прямо на проезжую часть. Очевидцы предположили, что груз был плохо закреплен либо порвалась скреплявшая его стяжка. В любом случае крайне повезло, что под этот «фанеропад» не угодили пешеходы или автомобили.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Не исключено, что при наличии записи с камеры вилеонаблюдения владелец транспорта может быть привлечен к ответственности за данное происшествие.