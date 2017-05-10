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22:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе с фуры вылетели листы фанеры на проезжую часть

10 мая в первом часу дня серьезное ЧП произошло в микрорайоне Нижегородка. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, фура с прицепом перевозила большой груз фанеры, когда внезапно во время небольшого маневра с прицепа осыпались дождем листы фанеры прямо на проезжую часть. Очевидцы предположили, что груз был плохо закреплен либо порвалась скреплявшая его стяжка. В любом случае крайне повезло, что под этот «фанеропад» не угодили пешеходы или автомобили.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Не исключено, что при наличии записи с камеры вилеонаблюдения владелец транспорта может быть привлечен к ответственности за данное происшествие.

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