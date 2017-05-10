Шантаж и вымогательство: в Окнице людей заставляли рыть себе могилы

Пострадавший от действий банды мужчина рассказал, что его вывезли на машине в лес и заставили рыть себе могилу. Жертве пришлось пообещать преступникам 140 тысяч леев в обмен на свободу.

По этому делу полиция задержала двух подозреваемых. Один из задержанных — входил когда-то в группировку Макены.

Во время обысков у подозреваемых нашли70 тысяч леев и три огнестрельных оружия без документов. Им грозит по 13 лет тюрьмы. Остальные участники банды — в розыске.