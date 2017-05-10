Убийца биатлонистки Елены Демиденко получил пожизненное

«Кролевецкий отдел Шосткинской местной прокуратуры поддерживает государственное обвинение относительно 37-летнего жителя Глуховского района, у которого в прошлом уже была судимость за убийство, по обвинению в умышленном противоправном причинении смерти двукратному призеру чемпионата мира по биатлону», — говорится в сообщении.

Обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, что ранее совершало умышленное убийство) УК Украины. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, Демиденко убита в ночь на 18 июня 2013 года на пороге собственного дома в Глухове. 26 августа 2013 года в Москве задержали 28-летнего украинца, подозреваемого в убийстве Демиденко. Российская полиция задержала его за кражу, однако выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске.