В Свердловской области прекращены поиски погибших рыбаков
Тело четвёртого из утонувших найдено.
Тело четвёртого из утонувших найдено.
В Свердловской области завершены поиски рыбаков, погибших на озере Аятском 6 мая. Тела всех четверых утонувших найдены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС России.
Напомним, тела троих рыбаков были найдены уже 7 мая. Поиски четвёртого затянулись
Как ранее сообщало ИА REGNUM, рыбаки погибли 6 мая. Они отправились по озеру в лодке. Затонувшая лодка также найдена спасателями. В причинах гибели людей разбирается Следственный комитет.