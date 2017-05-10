В Свердловской области прекращены поиски погибших рыбаков

В Свердловской области завершены поиски рыбаков, погибших на озере Аятском 6 мая. Тела всех четверых утонувших найдены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС России.

Напомним, тела троих рыбаков были найдены уже 7 мая. Поиски четвёртого затянулись из-за непогоды. Сейчас, спустя почти четыре дня, водолазы областной Службы спасения нашли и его тело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рыбаки погибли 6 мая. Они отправились по озеру в лодке. Затонувшая лодка также найдена спасателями. В причинах гибели людей разбирается Следственный комитет.