В Киеве потушили пожар на Дарницком рынке

Об этом говорится в сообщении столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook. Сообщается, что в 17:37 поступило сообщение о пожаре на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева.

«Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном складском здании, где хранились продукты питания. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 18:04 спасателям удалось локализовать пожар, а уже в 18:18 огонь ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава», — говорится в сообщении.