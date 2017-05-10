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22:16 (мск), источник: РБК - Украина

В Киеве потушили пожар на Дарницком рынке

В Киеве потушили пожар в складском помещении на Дарницком рынке, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook. Сообщается, что в 17:37 поступило сообщение о пожаре на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева.

«Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном складском здании, где хранились продукты питания. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 18:04 спасателям удалось локализовать пожар, а уже в 18:18 огонь ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава», — говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелся Дарницкий рынок.

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