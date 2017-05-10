В Киеве потушили пожар на Дарницком рынке
В Киеве потушили пожар в складском помещении на Дарницком рынке, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
В Киеве потушили пожар в складском помещении на Дарницком рынке, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
Об этом говорится в сообщении столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook. Сообщается, что в 17:37 поступило сообщение о пожаре на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева.
«Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном складском здании, где хранились продукты питания. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 18:04 спасателям удалось локализовать пожар, а уже в 18:18 огонь ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной
В ГСЧС также отметили, что причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелся Дарницкий рынок.