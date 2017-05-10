Журналистку избили и ограбили прямо на кладбище в Алматы

Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook. Инцидент произошел 9 мая.

«Вчера не хотелось омрачать праздник этой информацией. Но и молчать об этом нельзя. Почти все мы навещаем родственников на кладбищах. У нас такая традиция сложилась, еще когда была жива мама-ее брат воевал, мы ходили к нему. Решила и я вчера съездить, поставить любимую моими близкими сирень. Я никогда не боялась ездить на это кладбище на Рыскулова. Тем более, в праздник, когда там много народа. Так было и вчера», — написала журналистка.

По ее словам, на кладбище к ней подошел незнакомый мужчина и приставил к горлу нож.

«Будешь делать все, как я говорю, останешься живой», — сказал он.