Журналистку избили и ограбили прямо на кладбище в Алматы
В Алматы преступник ограбил и избил известную журналистку Татьяну Гуржий прямо на кладбище.
В Алматы преступник ограбил и избил известную журналистку Татьяну Гуржий прямо на кладбище.
Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook. Инцидент произошел 9 мая.
«Вчера не хотелось омрачать праздник этой информацией. Но и молчать об этом нельзя. Почти все мы навещаем родственников на кладбищах. У нас такая традиция сложилась, еще когда была жива
По ее словам, на кладбище к ней подошел незнакомый мужчина и приставил к горлу нож.
«Будешь делать все, как я говорю, останешься живой», — сказал он.
«Сколько я писала о таких ситуациях! В башке крутилось: отдай все! Он снял с моего пальца обручальное кольцо, заставил вытащить кошелек, вытащил все купюры и выбрал из мелочи стольники и полтинники. Спросил про телефон, я ответила, что забыла дома. И тут
«Не вздумай заявить.
По словам журналистки, после нападения она попросила охранника кладбища вызвать полицию. Но мужчина заявил, что преступник уже наверняка сбежал. После этого женщина поехала домой, где и вызвала полицию.
«Девушка-дежурная 102 по голосу поняла, что мне нужна скорая. “Сыскари” приехали в БСМП. После оказанной помощи, мы с полицейскими поехали на кладбище. Когда подъезжали к воротам, дежурная передала еще один вызов — ножевое на кладбище! На том же!!! У сторожки сидела женщина, весь бок был в крови. Тот же самый ублюдок через два с лишним часа после меня подошел к ней и тоже стал требовать ценные вещи. Она отказалась и попыталась закричать. Он ткнул ее ножом и толкнул. Ее подобрала проезжающая мимо семья, они же вызвали скорую. Все это происходило с 4 до 6 часов вечера. В то же время он напал на женщину с двумя детьми и так же, угрожая ножом, отобрал мобильный у ее мальчика», — написала она.
Сотрудники полиции прочесали все кладбище, однако задержать грабителя не удалось.
«Полицейские были настолько злые, что этот урод мало позволил себе грабить женщин и детей, так сделал это на кладбище и в такой день, что если бы они его поймали, я думаю, довезли бы его чуть живым. И мы б не возражали», — пишет Гуржий.
Позже в комментариях к посту журналистка сообщила, что преступника задержали.
«Мы его опознали! Его задержали. Спасибо за оперативную работу! По такой схеме задержали! Просто молодцы. А он сказал, что видит нас впервые. И телефон подкинули. Все телефоны…», — написала она.