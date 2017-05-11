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00:04 (мск), источник: 112.ua

В Киеве задержали и выдворили из Украины очередного грузинского «вора в законе»

Согласно данным Интерпола, Цинцадзе уже арестовывали в Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж.

Источник: 112.ua

В Киеве задержали очередного грузинского «вора в законе». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Сообщается, что гражданин Грузии Леван Цинцадзе был «коронован» в 2012 году на территории Греции и получил прозвище «Коста». Сегодня его выдворили за пределы Украины с запретом въезда на три года.

Согласно данным Интерпола, Цинцадзе уже арестовывали в Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж.

«Общественная опасность от пребывания Цинцадзе на территории Украины заключается в попытке установить контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщают в полиции.

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