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03:56 (мск), источник: РИА Новости

Пять пострадавших при взрыве в метро в Петербурге остаются в больницах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В стационарах остаются пять пострадавших при взрыве в петербургском метро, который произошел в начале апреля, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

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«По состоянию на 23.00 10 мая в стационарах остается 5 пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 76», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.

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