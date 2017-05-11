Пять пострадавших при взрыве в метро в Петербурге остаются в больницах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В стационарах остаются пять пострадавших при взрыве в петербургском метро, который произошел в начале апреля, сообщила
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В стационарах остаются пять пострадавших при взрыве в петербургском метро, который произошел в начале апреля, сообщила
«По состоянию на 23.00 10 мая в стационарах остается 5 пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 76», — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.
По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого