Пять пострадавших при взрыве в метро в Петербурге остаются в больницах

«По состоянию на 23.00 10 мая в стационарах остается 5 пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 76», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.