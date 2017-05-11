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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый вид телефонного мошенничества зарегистрирован в Приморье

На территории Приморья появился новый вид телефонного мошенничества. Эпизод зарегистрирован в Спасске-Дальнем, об этом ИА Дейта сообщили в СО МОМВД России.

От действий мошенников пострадала пенсионерка, поверившая обещаниям вылечить ее от неизлечимой болезни и отдавшая мошенникам 120 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и, представившись работниками Краевой больницы, сообщили о страшном диагнозе, а именно поражении позвоночника на 85%. В ходе беседы спросили, когда женщина сдавала анализы, и услышав число и месяц, заявили, что диагноз очень страшный, можно умереть внезапно, в связи с чем необходимо лечение.

Однако предупредили, что бесплатное лечение заключается в содержании больных в специальном блоке закрытого типа в инфекционной больнице, операцию не сделают, так как возраст. Поэтому предложили пенсионерке дорогостоящее лекарство, за которое необходимо в течение часа перевести на карту денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, что испуганная женщина и сделала.

В настоящее время личности подозреваемых в совершении преступления устанавливаются. Пока известно только то, что злоумышленники звонили из другого региона России. Возбуждено уголовное дело.

Таисия Масина.

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