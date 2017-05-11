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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургскому «ловцу покемонов» вынесут приговор

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласит приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в храме в игру Pockemon Go. На предыдущем заседании суда в конце апреля гособвинение попросило для Р. Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Защита блогера попросила оправдать его.

В своем последнем слове Соколовский признался, что шокирован требованием прокуратуры.

«Честно сказать, я в изрядном шоке, что гособвинение попросило для меня три с половиной года колонии общего режима», — сказал тогда Соколовский. Подсудимый подчеркнул, что его преступление «абсолютно не насильственное», он не считает себя экстремистом, вину не признает.

Блогер сказал, что учится, работает, его зарплаты хватило бы и на оплату штрафа, и на помощь матери, которая у него на иждивении, а через три с половиной года он может всего лишиться. «Надеюсь на хоть сколько-нибудь лояльное решение», — добавил подсудимый.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого были расстреляны император Николай Второй с семьей. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь — по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Он находится под домашним арестом.

Pokemon Go — мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры — находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских видеоигр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.

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