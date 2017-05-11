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04:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В историческом центре Владивостока уничтожают зеленые насаждения — ОНФ

«Фронтовики» обнаружили на улице Пушкинской самовольно установленный коммерческий торговый павильон.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта установили, что в историческом центре Владивостока — на улице Пушкинской — при установке торгового павильона были уничтожены зеленые насаждения и плодородный слой почвы. По данному факту сейчас проводятся разбирательства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОНФ.

«В рамках проведения рейдовых мероприятий и работы с жителями мы установили, что магазин был установлен на земельном участке, арендованном у регионального департамента земельных и имущественных отношений. При этом собственник торговой площадки допустил ряд серьезных нарушений, негативно повлиявших на общественную среду в историческом центре города. По данным фактам нами направлены обращения в администрацию краевого центра», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, в ходе проверки по обращению общественников установлено, что при установке павильона было осуществлено несанкционированное уничтожение нескольких десятков квадратных метров травяного покрова и почвы, также на павильоне без согласований размещены коммерческие вывески.

По данным фактам теперь проводятся разбирательства.

«Выявленный ОНФ факт показывает, что контроль за строительством и размещением торговых объектов осуществляется недостаточно, из-за чего наносится ущерб общественным интересам и экологии. Кроме того, исторический центр города — это всегда территория, где власти следует особенно тщательно следить за установкой новых архитектурных объектов с точки зрения сохранения исторического облика, восприятия памятников истории и культуры. Газоны и зеленые насаждения также должны быть под особой защитой. Поэтому эксперты ОНФ продолжают мониторинг и следят за состоянием исторического центра Владивостока», — заметил Логинов.

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