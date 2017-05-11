В историческом центре Владивостока уничтожают зеленые насаждения — ОНФ
«Фронтовики» обнаружили на улице Пушкинской самовольно установленный коммерческий торговый павильон.
«Фронтовики» обнаружили на улице Пушкинской самовольно установленный коммерческий торговый павильон.
Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.
Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта установили, что в историческом центре Владивостока — на улице Пушкинской — при установке торгового павильона были уничтожены зеленые насаждения и плодородный слой почвы. По данному факту сейчас проводятся разбирательства, сообщили ИА PrimaMedia в
«В рамках проведения рейдовых мероприятий и работы с жителями мы установили, что магазин был установлен на земельном участке, арендованном у регионального департамента земельных и имущественных отношений. При этом собственник торговой площадки допустил ряд серьезных нарушений, негативно повлиявших на общественную среду в историческом центре города. По данным фактам нами направлены обращения в администрацию краевого центра», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов.
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, в ходе проверки по обращению общественников установлено, что при установке павильона было осуществлено несанкционированное уничтожение нескольких десятков квадратных метров травяного покрова и почвы, также на павильоне без согласований размещены коммерческие вывески.
По данным фактам теперь проводятся разбирательства.
«Выявленный ОНФ факт показывает, что контроль за строительством и размещением торговых объектов осуществляется недостаточно,