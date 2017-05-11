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04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин избил прохожего и отобрал у него телефон

В Хабаровске 22-летний фигурант напал на нетрезвого мужчину, который возвращался домой из ресторана. Злоумышленник избил потерпевшего и отобрал у него телефон стоимостью 46 тысяч рублей.

Украденный гаджет фигурант продал неизвестному в районе Центрального рынка. Сейчас мужчина находится под арестом. Проверяется информация о его причастности к другим аналогичным преступлениям. Известно, что ранее он был дважды судим за грабежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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