Хабаровчанин избил прохожего и отобрал у него телефон
В Хабаровске 22-летний фигурант напал на нетрезвого мужчину, который возвращался домой из ресторана. Злоумышленник избил потерпевшего и отобрал у него телефон стоимостью 46 тысяч рублей.
В Хабаровске 22-летний фигурант напал на нетрезвого мужчину, который возвращался домой из ресторана. Злоумышленник избил потерпевшего и отобрал у него телефон стоимостью 46 тысяч рублей.
Украденный гаджет фигурант продал неизвестному в районе Центрального рынка. Сейчас мужчина находится под арестом. Проверяется информация о его причастности к другим аналогичным преступлениям. Известно, что ранее он был дважды судим за грабежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на