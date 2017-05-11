Хабаровчанин избил прохожего и отобрал у него телефон

Украденный гаджет фигурант продал неизвестному в районе Центрального рынка. Сейчас мужчина находится под арестом. Проверяется информация о его причастности к другим аналогичным преступлениям. Известно, что ранее он был дважды судим за грабежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.