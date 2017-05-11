Пожилой хабаровчанин бесследно пропал 9 мая
Кроме родных и полиции к поискам мужчины подключились волонтеры.
Кроме родных и полиции к поискам мужчины подключились волонтеры.
Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.
Пожилой мужчина бесследно пропал в Хабаровске в День Победы, 9 мая. В настоящее время к поискам 74-летнего горожанина кроме его родных и полицейских подключились также сотрудники регионального
Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, Степанюк Арсений Павлович, 1943 года рождения в минувший вторник, 9 мая, вышел из дома на улице Краснореченской в Хабаровске, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего горожанина: рост 173 см, глаза голубые, волосы седые, короткие. Мужчина был одет в брюки коричневого цвета,
Всех, кто владеет