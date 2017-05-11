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04:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожилой хабаровчанин бесследно пропал 9 мая

Кроме родных и полиции к поискам мужчины подключились волонтеры.

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Пожилой мужчина бесследно пропал в Хабаровске в День Победы, 9 мая. В настоящее время к поискам 74-летнего горожанина кроме его родных и полицейских подключились также сотрудники регионального поисково-спасательного отряда «Восток», сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, Степанюк Арсений Павлович, 1943 года рождения в минувший вторник, 9 мая, вышел из дома на улице Краснореченской в Хабаровске, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего горожанина: рост 173 см, глаза голубые, волосы седые, короткие. Мужчина был одет в брюки коричневого цвета, розово-фиолетовую рубашку, обут в ботинки черного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем человеке, просьба звонить по телефонам +7 924 112 19 90 или 112.

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