Пожилой хабаровчанин бесследно пропал 9 мая

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Пожилой мужчина бесследно пропал в Хабаровске в День Победы, 9 мая. В настоящее время к поискам 74-летнего горожанина кроме его родных и полицейских подключились также сотрудники регионального поисково-спасательного отряда «Восток», сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, Степанюк Арсений Павлович, 1943 года рождения в минувший вторник, 9 мая, вышел из дома на улице Краснореченской в Хабаровске, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего горожанина: рост 173 см, глаза голубые, волосы седые, короткие. Мужчина был одет в брюки коричневого цвета, розово-фиолетовую рубашку, обут в ботинки черного цвета.