Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Школьник из Томска в письме попросил Медведева уйти в отставку
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Бабкина стала неузнаваемой в Таиланде: фото с отдыха без макияжа
СМИ: обнаженная Волочкова прикрылась любимым котом
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
04:14 (мск), источник: Губерния онлайн

В колонию отправятся трое наркоторговцев из Хабаровского края

В Вяземском районе троих мужчин осудили за покушение на незаконную продажу наркотиков.

Установлено, что с января по апрель 2015 года фигуранты торговали марихуаной и гашишным маслом, смешанным с табаком.

Злоумышленников приговорили к десяти, одиннадцати и тринадцати годам исправительной колонии строгого режима. Наказание было назначено с учетом степени участия каждого из фигурантов в совершении преступления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Браконьеров, выловивших более 600 рыб, осудили в Хабаровском крае
Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе КНДР
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира
Правительство Франции ушло в отставку
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь