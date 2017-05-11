В колонию отправятся трое наркоторговцев из Хабаровского края

Установлено, что с января по апрель 2015 года фигуранты торговали марихуаной и гашишным маслом, смешанным с табаком.

Злоумышленников приговорили к десяти, одиннадцати и тринадцати годам исправительной колонии строгого режима. Наказание было назначено с учетом степени участия каждого из фигурантов в совершении преступления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.