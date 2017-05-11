Украденную у инвалида коляску-скутер нашли полицейские Владивостока

Об этом корреспонденту информагентства рассказала Елена Павлиненко, мать хозяина коляски — Сергея Павлиненко.

Коляска была обнаружена в районе улицы Надибаидзе. Известно, что коляску похитила группа подростков, самому старшему из которых 14 лет.

В настоящее время скутер находится в отделе полиции, и останется там до окончания следствия. О техническом состоянии и исправности скутера Елене пока ничего неизвестно.

Напомним, инвалидную коляску, принадлежащую Сергею Павлиненко забрали с улицы Терешковой два парня и две девушки. Они пояснили охраннику, что забирают коляску для родственников и увезли. Мать пострадавшего от кражи мужчины обратилась в общественные организации, полицию и СМИ за помощью.



Андрей Горюнов.