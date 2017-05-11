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04:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Убийцу своей семьи в Хабаровске принудительно изолируют от общества

В краевой столице завершено расследование уголовного дела по факту убийства семьи из 4 человек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, совершившего убийство и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества. По состоянию психического здоровья мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщил ИА AmurMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, который проживал в частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, ночью 24 января 2017 года задушил свою жену (1983 г. р.), двоих дочерей (2012, 2015 г. р.) и свою бабушку (1935 г. р.). После этого мужчина поджег свой дом, с помощью банок с горючей смесью попытался поджечь дома соседей, перегородил своим автомобилем дорогу к домам и поджег его, чтобы пожарные не могли оперативно подъехать и потушить возгорание. Затем он скрылся с места преступления.

Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям преступление раскрыто по горячим следам, мужчина задержан. В ходе следствия он признался в совершении убийства родственников, рассказал детали совершения преступления, но точную причину из-за которой убил семью сообщить не смог, так как в ходе следствия несколько раз менял показания о причинах, побудивших его к совершению преступления.

Все версии, выдвинутые мужчиной, проверялись следствием и не нашли своего подтверждения. Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы фигурант уголовного дела признан невменяемым, в связи с имеющимся у него заболеванием. По состоянию психического здоровья мужчина представляет опасность для себя и общества, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества.

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