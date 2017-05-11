Волна сообщений о минировании хостелов прокатилась по Хабаровску

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Странное сообщение о минировании хостела «Какаду» в Хабаровске поступило на редакционную электронную почту. Позже выяснилось, что накануне на электронный адрес самого хостела «Какаду» пришло письмо о том, что заминирован хостел «Крылья», сообщает корр. ИА AmurMedia.

Однако как пояснили в хостеле «Какаду», минувшая ночь прошла спокойно, в штатном режиме. Но днем ранее, рассказала руководитель хостела Татьяна, к ним на сайт поступило подобное сообщение.

— У нас всё спокойно. Работаем как обычно — принимаем гостей. Ночь прошла спокойно, без инцидентов. К нам такие сообщения не поступали, но накануне на наш «живой» сайт пришло странное послание о том, что заминирован хостел «Крылья». Я сразу же связалась с руководителем этого хостела и переслала сообщение ему, — пояснила Татьяна.

Однако с руководителем хостела «Крылья» журналистам редакции связаться не удалось — ни один из телефонов, указанных на сайте хостела, не отвечал. Кроме этого, редакция агентства располагает информацией, что хостел «Крылья» в настоящее время приостановил свою работу. По этой причине журналистам не удалось выяснить, каким образом распорядился руководитель хостела «Крылья» полученной информацией.

Как сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, информация о минировании хостелов в правоохранительные органы города на данный момент не поступала.

— Сообщения о минировании хостелов нам не поступали и к нам никто по этому поводу не обращался. Как только у нас появится информация, будут проведен определенный комплекс мероприятий, чтобы выяснить характер этих сообщений. Тогда и станет ясно, что это — реальная угроза или банальная хулиганская выходка, — сообщил Кирилл Блинов.