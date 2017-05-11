Пожар в частном доме в Красноярском крае унес жизни трех человек
В поселке Балахта Красноярского края три человека стали жертвами пожара. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
В поселке Балахта Красноярского края три человека стали жертвами пожара. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
«Пожар произошел ночью в частном доме, — сообщили агентству в ведомстве. — По данным следственных органов, погибли три человека, из них двое детей».
На момент прибытия пожарных из окон дома било открытое пламя. Надворные постройки были также объяты огнем. Пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров, тушили около двух часов.
На месте инцидента работает