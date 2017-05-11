В Лесосибирске 30-летний мужчина погиб в аварии

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Лесосибирске, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 11 мая на ул. 40 лет Октября. По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением и съехал на обочину, после чего протаранил дерево. Мужчина погиб на месте. 22-летний пассажир иномарки доставлен в городскую больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Был ли водитель пьян, неизвестно.

Напомним, накануне в Красноярске также произошла авария с иномаркой — Lada Priora при обгоне столкнулся с Nissan. 47-летний водитель японской машины получил травмы и попал в больницу.