Могильная плита убила 10-летнего ребенка на кладбище в Приморье

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Могильная плита упала на 10-летнего ребенка на кладбище в Приморье, где он находился вместе с родителями. Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу Большого Камня, спустя 2,5 недели он умер, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Инцидент произошел еще 22 апреля. Около трех недель мальчик находился в больнице. Ему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма и перелом верхней конечности. 4 мая мальчик умер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным установлено, что травмы получены в результате падения могильной плиты на кладбище в селе Анисимовка. Мальчик вместе с родителями был на кладбище, взрослые занимались уборкой могилы, ребенок находился возле соседней могилы. Родители услышали шум и увидели, что на сына упала могильная плита.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.