В Пермском крае директор фирмы скрыл от налогов более 40 миллионов рублей
Он предоставлял в налоговую поддельные документы.
Он предоставлял в налоговую поддельные документы.
Бывшего директора фирмы из Перми будут судить за сокрытие от налогов крупной суммы. В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что он утаил более 40 млн рублей.
Мужчина включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними
В это время обвиняемый предоставил в налоговые органы фиктивные документы, по которым получил более 40 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
Мужчину обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Материалы дела прокуратура скоро передаст в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.