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07:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае директор фирмы скрыл от налогов более 40 миллионов рублей

Он предоставлял в налоговую поддельные документы.

Бывшего директора фирмы из Перми будут судить за сокрытие от налогов крупной суммы. В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что он утаил более 40 млн рублей.

Мужчина включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. Эти соглашения компания под его руководством заключала с «фирмами-однодневками».

В это время обвиняемый предоставил в налоговые органы фиктивные документы, по которым получил более 40 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Мужчину обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Материалы дела прокуратура скоро передаст в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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