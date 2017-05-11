В Пермском крае директор фирмы скрыл от налогов более 40 миллионов рублей

Бывшего директора фирмы из Перми будут судить за сокрытие от налогов крупной суммы. В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что он утаил более 40 млн рублей.

Мужчина включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. Эти соглашения компания под его руководством заключала с «фирмами-однодневками».

В это время обвиняемый предоставил в налоговые органы фиктивные документы, по которым получил более 40 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Мужчину обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Материалы дела прокуратура скоро передаст в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.