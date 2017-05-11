Хабаровчанку ограбили, когда она возвращалась с работы

Злоумышленник поджидал ее в подъезде дома. Фигурант угрожал, что изобьет потерпевшую. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

Украшение злоумышленник продал своему знакомому, деньги потратил на выпивку. В ходе обыска полицейские изъяли цепочку. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.