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07:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец погиб после опрокидывания иномарки на трассе

Авария произошла 10 мая на автодороге «Чистоозерное-Польяново», сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Новосибирец погиб после опрокидывания иномарки на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

10 мая в 22 часов вечера на автодороге «Чистоозерное-Польяново» ехал 37-летний новосибирец, он управлял автомобилем «Тойота Раум».

В дороге мужчина не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир иномарки — 37-летний житель Новосибирска.

Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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