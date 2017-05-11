Новосибирец погиб после опрокидывания иномарки на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

10 мая в 22 часов вечера на автодороге «Чистоозерное-Польяново» ехал 37-летний новосибирец, он управлял автомобилем «Тойота Раум».

В дороге мужчина не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир иномарки — 37-летний житель Новосибирска.

Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.