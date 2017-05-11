На ул. Водопьянова иномарка сбила 40-летнюю женщину
Женщину доставили в больницу, но позже отпустили домой.
Женщину доставили в больницу, но позже отпустили домой.
В Красноярске на ул. Водопьянова иномарка Ford сбила женщину на нерегулируемом переходе. Водитель не заметил пешехода
На кадрах видно, как ГАЗель остановилась у перехода, пропуская людей. В этот момент
В ГИБДД сообщили, что иномарка ехала в направлении ул. 9 Мая в крайнем левом ряду. Водитель не предоставил преимущество пешеходу на «зебре». Полицейские проверили автомобилиста на состояние опьянения. Результаты проверки в ведомстве не уточнили.
Добавим, что после осмотра дежурный врач отпустил женщину домой. Травмы оказались несерьезными.