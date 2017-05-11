На ул. Водопьянова иномарка сбила 40-летнюю женщину

В Красноярске на ул. Водопьянова иномарка Ford сбила женщину на нерегулируемом переходе. Водитель не заметил пешехода из-за ГАЗели и на скорости сбил 40-летнюю красноярку. Авария произошла в среду, 10 мая. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как ГАЗель остановилась у перехода, пропуская людей. В этот момент из-за автомобиля вылетел Ford и сбил проходившую женщину. От удара она упала на асфальт. Очевидцы вызвали скорую помощь, после чего пострадавшую отвезли в больницу.

В ГИБДД сообщили, что иномарка ехала в направлении ул. 9 Мая в крайнем левом ряду. Водитель не предоставил преимущество пешеходу на «зебре». Полицейские проверили автомобилиста на состояние опьянения. Результаты проверки в ведомстве не уточнили.

Добавим, что после осмотра дежурный врач отпустил женщину домой. Травмы оказались несерьезными.