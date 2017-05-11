Под Омском ВАЗ попал под колёса фуры

ВАЗ попал под колёса фуры на Сыропрятском тракте. Об этом сообщает НГС. Новости.

Авария произошла вчера, 10 мая. Фотографии с места ДТП появились в группе «Аварийный Омск». На них видно, что отечественный автомобиль сильно пострадал в момент столкновения и восстановлению не подлежит, у большегруза разбита левая фара и обшивка кузова.