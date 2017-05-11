Под Омском ВАЗ попал под колёса фуры
Авария произошла на Сыропятском тракте.
Авария произошла на Сыропятском тракте.
ВАЗ попал под колёса фуры на Сыропрятском тракте. Об этом сообщает НГС. Новости.
Авария произошла вчера, 10 мая. Фотографии с места ДТП появились в группе «Аварийный Омск». На них видно, что отечественный автомобиль сильно пострадал в момент столкновения и восстановлению не подлежит, у большегруза разбита левая фара и обшивка кузова.
На месте работали несколько «скорых», пожарная служба и полиция. Два человека, ехавшие в ВАЗе, сейчас находятся в больнице в сознании.
Водитель фуры MAN не пострадал.