В Омске сильный ветер повалил батут с детьми

В паблике «ЧП Омск» омичи анонимно рассказали о падении детского батута на Левобережье. Происшествие, в котором чудом никто из детей не пострадал, случилось накануне вечером во время вечерней бури. Ветер повалил на землю батут, в котором находились пятеро детей.

«Во время прошедшей вечерней бури в 12-м микрорайоне перевернулся батут, на котором в это время находилось пятеро детей. Слава Богу, ни кто не пострадал, дети только сильно испугались. Батут этот появился недавно, закреплен надлежащим образом не был. Было протянуто две бельевые веревки, одна к газгольдеру, вторая к березе. Когда подул сильный ветер, веревки лопнули, и батут кубарем полетел на проезжую часть, детей завернуло в него как в одеяло, поэтому все остались целы», — сообщили очевидцы.