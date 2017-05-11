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06:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Ночью жительница Новосибирска пыталась сброситься с 13 этажа

Около трёх часов она кричала, вися на балконе.

Женщина, проживающая в микрорайоне «Акатуйский», находясь под действием наркотиков или алкоголя, заставила поволноваться местных жителей в ночь на 11 мая. Женщина не русской национальности грозилась покончить с собой.

«Около часа ночи в доме по улице Виктора Уса, 7 во 2 подъезде с 13 этажа пыталась сброситься женщина. Она почти 3 часа висела на карнизе и кричала что-то непонятное, на русском была только одна фраза “всем назад”» — сообщили в группе «Инцидент».

Потом она соскользнула, перевалилась ногами на этаж ниже. Сотрудник правоохранительных органов, стоявший ниже, быстро среагировал и успел её схватить, затащить в безопасное место. Нарушительницу спокойствия вскоре вывели из здания и увезли на карете скорой помощи.

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