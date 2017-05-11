Ночью жительница Новосибирска пыталась сброситься с 13 этажа

Женщина, проживающая в микрорайоне «Акатуйский», находясь под действием наркотиков или алкоголя, заставила поволноваться местных жителей в ночь на 11 мая. Женщина не русской национальности грозилась покончить с собой.

«Около часа ночи в доме по улице Виктора Уса, 7 во 2 подъезде с 13 этажа пыталась сброситься женщина. Она почти 3 часа висела на карнизе и кричала что-то непонятное, на русском была только одна фраза “всем назад”» — сообщили в группе «Инцидент».