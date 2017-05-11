Ночью жительница Новосибирска пыталась сброситься с 13 этажа
Около трёх часов она кричала, вися на балконе.
Около трёх часов она кричала, вися на балконе.
Женщина, проживающая в микрорайоне «Акатуйский», находясь под действием наркотиков или алкоголя, заставила поволноваться местных жителей в ночь на 11 мая. Женщина не русской национальности грозилась покончить с собой.
«Около часа ночи в доме по улице Виктора Уса, 7 во 2 подъезде с 13 этажа пыталась сброситься женщина. Она почти 3 часа висела на карнизе и кричала
Потом она соскользнула, перевалилась ногами на этаж ниже. Сотрудник правоохранительных органов, стоявший ниже, быстро среагировал и успел её схватить, затащить в безопасное место. Нарушительницу спокойствия вскоре вывели из здания и увезли на карете скорой помощи.