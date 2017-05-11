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06:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Туристы из Перми застряли в каньоне в Абхазии

Они не сообщили спасателям о маршруте и не взяли специальное оборудование.

Туристов из Перми и Москвы пришлось вызволять из каньона реки Хашпсы в Гагрском районе Абхазии. Как сообщили в МЧС России, самостоятельно группа выбраться не смогла.

Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд. Двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно.

Спасательная операция началась в ночь на 10 мая и проходила до рассвета. Сотрудники МЧС спустились в каньон и с помощью страховочных веревок подняли всех на поверхность.

Туристы приехали в Абхазию, чтобы заняться каньонингом. Это — спуск по каньону горной реки пешком или вплавь с применением альпинистского снаряжения или без него. Спецснаряжения и экипировки, помимо гидрокостюмов, у них не было.

«Подобная беспечность не раз приводила к трагическим последствиям. На сей раз людей удалось спасти, но проблема обнаружения подобных туристических “групп — невидимок” в горах Абхазии с каждым годом становится все более актуальной», — сказали в МЧС.

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