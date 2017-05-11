Обнаружено тело четвертого рыбака, утонувшего на озере в Свердловской области
Екатеринбург. 11 мая.
Екатеринбург. 11 мая.
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Отмечается, что поисковые работы продолжались четыре дня. Личность погибшего и обстоятельства происшествия, произошедшего 6 мая, выясняют следственные органы.
Как сообщалось, 7 мая в 1,5 км от базы «Дом рыбака Невьянского прииска» на озере Аятское спасателями была обнаружена затопленная лодка «Казанка». Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили тела трех рыбаков. Поиски еще одного рыбака продолжались.
Следственные органы регионального СКР проводят проверку по факту гибели рыбаков.