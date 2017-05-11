Обнаружено тело четвертого рыбака, утонувшего на озере в Свердловской области

«В течение дня спасатели-водолазы Службы спасения Свердловской области продолжали обследование подводной акватории, к вечеру мужчина был обнаружен. Поиски завершены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы продолжались четыре дня. Личность погибшего и обстоятельства происшествия, произошедшего 6 мая, выясняют следственные органы.

Как сообщалось, 7 мая в 1,5 км от базы «Дом рыбака Невьянского прииска» на озере Аятское спасателями была обнаружена затопленная лодка «Казанка». Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили тела трех рыбаков. Поиски еще одного рыбака продолжались.

Следственные органы регионального СКР проводят проверку по факту гибели рыбаков.