Омский суд не выпустил по УДО из колонии одного из самых опасных террористов страны

Куйбышевский районный суд рассмотрел прошение об условно-досрочном освобождении Руслана Эдилсултанова, члена северокавказской организованной преступной группы. Мужчина долгое время числился в специальном списке людей и организаций, причастных к экстремизму. Перечень состоит из ста самых опасных преступников страны.

15 мая 2006 году Верховный Суд Чеченской Республики признал Эдилсултанова виновным в терроризме, незаконном хранении оружия и боеприпасов, бандитизме, применении насилия в отношении представителей власти в составе организованной группы.

Помимо него, в группировку также входили Халид Умаров, Денильбек Юнусов, Айса Масаев и Асхаб Ахмадов. Террористы занимались жестокими расстрелами чиновников и сотрудников правоохранительных структур. Преступники использовали автоматы АК-47 и пистолеты Макарова.

К терактам участники группировки готовились тщательно. Одного из высокопоставленных милиционеров они подкараулили на его даче. Дождались, пока мужчина отправится в уборную и открыли по нему шквальный огонь.