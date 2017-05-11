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06:38 (мск), источник: Om1.ru

Омский суд не выпустил по УДО из колонии одного из самых опасных террористов страны

Руслан Эдислутанов входил в организованную преступную группу. В его «послужном списке» значатся множественные теракты и жестокие убийства.

Куйбышевский районный суд рассмотрел прошение об условно-досрочном освобождении Руслана Эдилсултанова, члена северокавказской организованной преступной группы. Мужчина долгое время числился в специальном списке людей и организаций, причастных к экстремизму. Перечень состоит из ста самых опасных преступников страны.

15 мая 2006 году Верховный Суд Чеченской Республики признал Эдилсултанова виновным в терроризме, незаконном хранении оружия и боеприпасов, бандитизме, применении насилия в отношении представителей власти в составе организованной группы.

Помимо него, в группировку также входили Халид Умаров, Денильбек Юнусов, Айса Масаев и Асхаб Ахмадов. Террористы занимались жестокими расстрелами чиновников и сотрудников правоохранительных структур. Преступники использовали автоматы АК-47 и пистолеты Макарова.

К терактам участники группировки готовились тщательно. Одного из высокопоставленных милиционеров они подкараулили на его даче. Дождались, пока мужчина отправится в уборную и открыли по нему шквальный огонь.

В качестве аргумента в прошении об УДО Руслан Эдилстултанов выдвинул то, что отдал все долги перед заключенными. Тем не менее, суд учел плохие характеристики поведения террориста в колонии, в итоге судья Сергей Муратов отказал Эдилсултанову в прошении об условно-досрочном освобождении.

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