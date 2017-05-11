Омский суд не выпустил по УДО из колонии одного из самых опасных террористов страны
Руслан Эдислутанов входил в организованную преступную группу. В его «послужном списке» значатся множественные теракты и жестокие убийства.
Руслан Эдислутанов входил в организованную преступную группу. В его «послужном списке» значатся множественные теракты и жестокие убийства.
Куйбышевский районный суд рассмотрел прошение об
15 мая 2006 году Верховный Суд Чеченской Республики признал Эдилсултанова виновным в терроризме, незаконном хранении оружия и боеприпасов, бандитизме, применении насилия в отношении представителей власти в составе организованной группы.
Помимо него, в группировку также входили Халид Умаров, Денильбек Юнусов, Айса Масаев и Асхаб Ахмадов. Террористы занимались жестокими расстрелами чиновников и сотрудников правоохранительных структур. Преступники использовали автоматы АК-47 и пистолеты Макарова.
К терактам участники группировки готовились тщательно. Одного из высокопоставленных милиционеров они подкараулили на его даче. Дождались, пока мужчина отправится в уборную и открыли по нему шквальный огонь.
В качестве аргумента в прошении об УДО Руслан Эдилстултанов выдвинул то, что отдал все долги перед заключенными. Тем не менее, суд учел плохие характеристики поведения террориста в колонии, в итоге судья Сергей Муратов отказал Эдилсултанову в прошении об