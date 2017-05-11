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07:08 (мск), источник: VLADNEWS

Жители Приморья вымогали у несовершеннолетнего деньги

Злоумышленники признаны виновными.

Два жителя Уссурийска осуждены за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигуранты, действуя по предварительному сговору с еще двумя лицами, осенью 2015 года незаконно требовали передачи им денежных средств у несовершеннолетнего потерпевшего, которого знал один из злоумышленников.

Фигуранты дела, угрожая применить насилие, потребовали от пострадавшего 10 тысяч рублей, предоставив ему 10 дней для исполнения.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил их требования, передав частями указанную сумму. После этого, вымогатели выдвинули новые условия, потребовав от него уже 15 тыс. рублей.

Только тогда потерпевший рассказал все родителям, которые и обратились в полицию.

Отметим, что злоумышленники добровольно возместили причиненный ущерб.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 3 годам лишения свободы условно.

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