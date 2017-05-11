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07:05 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка, в которую попал салют в День Победы, написала заявление в полицию

Теперь женщина считает 9 мая своим вторым днем рождением.

Жительница Челябинска, травмированная во время салюта 9 мая, намерена добиться привлечения к ответственности виновников ЧП, — женщина написала заявление в полицию и призывает других пострадавших сделать то же самое, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Праздничный салют в честь 72-летия Победы запомнится 50-летней челябинке надолго. Женщина пришла посмотреть фейерверк вместе с мужем с моста у Торгового центра. Посреди шоу она почувствовала сильный удар в грудь и жжение. Отскочив от челябинки, болванка отлетела в припаркованную рядом иномарку и взорвалась под ней.

«Я думала, что горю, и начала раздеваться. Все побежали и я побежала. Боль дикая и такой шок, что задыхаешься. От ужаса мы с мужем поспешили домой. И только на полпути поняли, что надо было на месте все зафиксировать и скорую вызвать. Такого со мной никогда не было. Все произошло очень быстро. Сходила в травмпункт — зафиксировали ушиб. У меня на груди остался большой черно-фиолетовый синяк», — рассказывает челябинка Светлана.

Собравшись с силами, женщина обратилась в ОП «Калининский» с заявлением о причинении ей телесных повреждений и привлечении виновных к ответственности. В полиции по факту произошедшего начали проверку. В ближайшее время горожанка пройдет судмедэкспертизу. Челябинка призывает всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы, чтобы подобного больше не повторилось.

«Понимаю, что вариантов гибели на таком салюте могло быть множество. 9 мая теперь второй мой день рождения. Бог уберег. Рядом с нами стояли люди с детьми на плечах. Страшно представить, что было бы, если б снаряд попал в ребенка», — делится пострадавшая.

Напомним, ЧП попало на видео сразу нескольких очевидцев. На записях, сделанных разными горожанами, видно, как напуганные челябинцы отбегают от места с детьми. Один мужчина кричит, что ему снесло кепку, а женщина жалуется на боль в ноге. Рядом с иномаркой, под которой были видны искры, нашли горку пепла.

Ольга Плеханова.

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