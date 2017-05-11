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06:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омске мошенник украл у алкоголиков девять квартир

Первомайский райсуд Омска признал 48-летнего Дмитрия Тысло виновным в хищении девяти квартир общей стоимостью более 8 млн рублей.

Как было установлено в суде, с 2005 по 2014 годы Тысло искал квартиры, где живут люди, злоупотребляющие алкоголем. Дмитрий Тысло подкупал их небольшими суммами денег и спиртным, входил в доверии, а затем предлагал продать их квартиру и приобрести более дешевую, чтобы выручить деньги. Поддавшись на уговоры, потерпевшие оформляли на Тысло доверенности, дающие право на совершение сделок с квартирами, либо подписывали заранее подготовленные мошенником договоры.

Впоследствии подозреваемый оформлял недвижимость на подставных лиц, после чего продавал, а деньги забирал себе. Благодаря мошенническим действием он приобрел права на 9 квартир, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Обманутым собственникам Тысло покупал взамен квартир непригодные для жизни дома либо дачи.

Дмитрий Тысло не признал свою вину и не пытался возместить ущерб.

За мошенничество в крупном и особо крупном размерах суд приговорил Тысло к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Он также должен будет возместить весь ущерб, причиненный потерпевшим.

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