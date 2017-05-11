В Красноярском крае задержана группировка наркоторговцев

В основном, это безработные молодые люди. Сложнее всего полицейским было установить личности дилеров, участники группы не знали друг друга в лицо и общались по интернету под вымышленными именами. Смертельное зелье сбывали через закладки. При задержании у преступников было изъято свыше 80 килограммов искусственного наркотика. Руководила группой молодая девушка. Наркоторговцам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.



