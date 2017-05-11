В полиции прокомментировали самоубийство аркалыкских молодоженов
Самоубийство молодоженов расследует полиция Костанайской области, передает alau.kz.
Самоубийство молодоженов расследует полиция Костанайской области, передает alau.kz.
Ранее в СМИ сообщалось о смерти двух студентов Аркалыкского гуманитарного колледжа, которые менее полугода назад официально зарегистрировали брачный союз.
Молодоженов нашли повешенными в гараже частного дома.
«Полицейские УВД города Аркалыка проводят досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК “Доведение до самоубийства” по факту двух суицидов зарегистрированных 30 апреля 2017 года, назначены
В настоящее время устанавливается причина самоубийства.