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07:42 (мск), источник: Newtimes.kz

В полиции прокомментировали самоубийство аркалыкских молодоженов

Самоубийство молодоженов расследует полиция Костанайской области, передает alau.kz.

Ранее в СМИ сообщалось о смерти двух студентов Аркалыкского гуманитарного колледжа, которые менее полугода назад официально зарегистрировали брачный союз.

Молодоженов нашли повешенными в гараже частного дома.

«Полицейские УВД города Аркалыка проводят досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК “Доведение до самоубийства” по факту двух суицидов зарегистрированных 30 апреля 2017 года, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ДВД Костанайской области.

В настоящее время устанавливается причина самоубийства.

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