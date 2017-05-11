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08:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Голая правда: обнаженные люди гуляют по городам Казахстана

В соцсети попали видео с обнаженными людьми, снятыми в аэропорту Алматы и, предположительно, в одном из южных городов Казахстана.

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Два странных случая, произошедших почти одновременно в казахстанских городах, наделали шума в соцсетях.

На одном видео, размещенном на странице kris_p_almaty в Instagram, видно как сотрудники полиции волоком ведут голого мужчину и усаживают в полицейскую машину. Очевидцы засняли это странное мероприятие в аэропорту Алматы.

На другом видео, которое попало в соцсети накануне, совершенно обнаженная девушка спокойно идет по улице. По предположению комментаторов этого видео, действие происходит в одном из южных городов Казахстана, возможно Шымкенте или Алматы.

Что побудило героев видео к таким неадекватным действиям — не понятно. Пользователи соцсетей предполагают, что девушка могла выйти на улицу «в чем мать родила» на спор. А вот в отношении мужчины никаких внятных предположений не последовало, кроме, пожалуй, одного — «весна, обострение».

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