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07:58 (мск), источник: dostup1.ru

Детский батут унесло ветром на дорогу в челябинском Парковом

Горожане усомнились в безопасности таких развлечений.

Жители челябинского Паркового усомнились в безопасности детского батута, который унесло на проезжую часть порывом ветра, — очевидцы утверждают, что аттракцион не удержали во время установки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 10 мая вечером на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. Детский батут вынесло на дорогу. Горожане усомнились в безопасности аттракциона, предположив, что место для него выбрано далеко не лучшее. Опасения вызвали крепления.

«Батут этот улетел на дорогу, потому что его не успели надуть. Я около 15.00 проходила мимо, и он был полностью спущен. Видимо, когда стали его накачивать, перевернуло ветром. Детей там просто не могло быть в это время. А то, что он у дороги, это уже другой вопрос», — пишет местная жительница в соцсети.

Напомним, по ГОСТам использование надувных батутов имеет ограничения по скорости ветра. Если в эксплуатационной документации указанная информация отсутствует, рекомендуется не эксплуатировать оборудование при скорости ветра, превышающей 10 м/с. Родителям стоит учитывать погодные условия, прежде чем допускать детей до таких развлечений, так как хозяева аттракционов не всегда следуют существующим требованиям.

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