В Уфе на проспекте Октября загорелся жилой дом

Утром 10 мая в Уфе загорелся жилой дом по адресу проспект Октября, 131.

Первыми клубы дыма заметили сами жильцы дома. Прибывшие огнеборцы смогли вовремя потушить пожар. Оказалось, что загорелся чердак пятиэтажки.