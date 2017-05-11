В Уфе на проспекте Октября загорелся жилой дом
Пожар случился утром 10 мая.
Пожар случился утром 10 мая.
Утром 10 мая в Уфе загорелся жилой дом по адресу проспект Октября, 131.
Первыми клубы дыма заметили сами жильцы дома. Прибывшие огнеборцы смогли вовремя потушить пожар. Оказалось, что загорелся чердак пятиэтажки.
— Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 9 часов по уфимскому времени. Из здания оперативно эвакуировали троих жителей. Пожар ликвидировали в 9:58. На месте пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Никто из наших сотрудников или жильцов дома не пострадал, — рассказали в