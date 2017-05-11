Пожар в Хабаровске унес жизнь человека

В четверг житель двухквартирного дома, расположенного в Кировском районе, стал жертвой пожара. Огонь появился около пяти часов утра. Согласно одной из версий, причиной возгорания была непотушенная сигарета, сообщает портал «Губерния».

Пожарные прибыли оперативно, но приступить к тушению дома смогли не сразу: он был подключен к электричеству, а сотрудники энергослужбы запаздывали. Пламя тем временем набирало силу. Огонь уничтожил крышу над одной частью дома и подбирался ко второй половине, где жила семья из трех человек. Обитатели этой квартиры сумели вовремя выбежать на улицу.

Своего соседа погорельцы знали не слишком хорошо. Не увидев мужчину во дворе, они предположили, что тот остался в помещении. Ждать электриков спасатели больше не могли — они самостоятельно обесточили постройку и начали заливать ее водой.

Хозяина выгоревшей квартиры пожарные действительно нашли в доме. Помочь хабаровчанину было уже нечем.

По словам соседей погибшего, мужчина вел асоциальный образ жизни.