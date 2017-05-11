Автоледи протаранила забор частного дома и скрылась с места аварии
Машина снесла забор и легла на бок в одном из дворов Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Машина снесла забор и легла на бок в одном из дворов Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Происшествие случилось в ночь на 11 мая в районе ОбьГЭСа на улице Бердышева. Машина протаранила забор и залетела на территорию частного дома. Как рассказали очевидцы, за рулем была женщина, которая скрылась с места аварии.
Как отмечают подписчики, в столкновении никто не пострадал.