Автоледи протаранила забор частного дома и скрылась с места аварии

Происшествие случилось в ночь на 11 мая в районе ОбьГЭСа на улице Бердышева. Машина протаранила забор и залетела на территорию частного дома. Как рассказали очевидцы, за рулем была женщина, которая скрылась с места аварии.

Как отмечают подписчики, в столкновении никто не пострадал.